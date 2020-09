Oliveirense reforça-se com Steven Pereira

Redação com Lusa

O defesa central, de 26 anos, foi anunciado pelo clube de Oliveira de Azeméis

A Oliveirense anunciou a contratação do defesa Steven Pereira por um ano, depois de o atleta ter "rescindido contrato com o Santa Clara há poucos dias", referiu o emblema da II Liga em comunicado.

"O atleta de 26 anos, que tanto pode alinhar no centro da defesa como a lateral-direito, esteve emprestado pelo clube açoriano ao Académico de Viseu na época passada, clube em que foi utilizado em 13 desafios, tendo apontado um golo", divulgou o emblema, destacando as passagens do atleta holandês e cabo-verdiano por três equipas holandesas.

Depois da derrota no terreno do recém-promovido Vizela por 2-1, a formação de Pedro Miguel recebeu e venceu o Penafiel também por 2-1, na segunda jornada do campeonato.