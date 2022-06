Oliveirense prevê paragem de "até oito meses" de Raniel após cirurgia ao joelho

Redação com Lusa

Na sequência de uma "rotura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo", o atleta foi submetido a uma cirurgia e já está a recuperar da mesma, embora o departamento médico do clube preveja "uma paragem de até oito meses"

O futebolista da Oliveirense Raniel foi operado ao ligamento cruzado do joelho esquerdo, devido a uma lesão no último jogo da temporada passada, e vai estar ausente "até oito meses", comunicou hoje o clube recém-promovido à Liga SABSEG.

A formação orientada por Fábio Pereira - que regressa à Liga SABSEG após uma temporada na Liga 3 - já começou a preparar a nova época e nos últimos dias anunciou as renovações de contrato do "capitão" Filipe Alves, de Duarte Duarte e Gonçalo Pimenta, além da saída hoje anunciada de João Paredes, que assinou pelo Feirense.