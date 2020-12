Oliveirense defrontou o Arouca só com um guarda-redes na ficha de jogo

Arthur e Rui Dabó, os outros guarda-redes do plantel, estão infetados com covid-19.

Com Arthur e Rui Dabó em isolamento depois de terem acusado positivo à covid-19, a Oliveirense foi a jogo com o Arouca apenas com um guarda-redes (Coelho) disponível, mas ambos já devem estar aptos para a deslocação ao Leixões, na quarta-feira, para cumprir o jogo em atraso da 10ª jornada.

Numa semana em que se viu privado de alguns jogadores para preparar o jogo com os arouquenses, o técnico Raúl Oliveira recorreu à equipa de juniores e promoveu a estreia de Hugo Oliveira e Pedro Alves numa convocatória em jogos da II Liga.