Oliveirense continua aflita ao empatar com Mafra na estreia de Ricardo Sousa

Oliveirense e Mafra empataram este domingo 0-0, na 29.ª jornada da II Liga portuguesa, um "nulo" que interrompe as quatro derrotas consecutivas dos "saloios", na estreia de Ricardo Sousa, e mantém os oliveirenses em zona de descida.

​​​​​​Com este resultado, o Mafra pontuou ao fim de cinco jornadas, somando agora 34 pontos, no 11.º lugar, enquanto a Oliveirense não recuperou da melhor forma da derrota em Arouca (3-0), na semana passada, e mantém-se em zona aflitiva, no 17.º posto, com 27 pontos, os mesmos de Varzim e Vilafranquense.

Numa primeira parte com pouca história, os "saloios" controlaram as dinâmicas, mas sem criarem oportunidades de perigo, enquanto os oliveirenses demonstraram muitas dificuldades na fase de construção e em chegar ao meio campo ofensivo.

O melhor lance da primeira metade surgiu aos 22 minutos, numa incursão de Nuno Campos, que fletiu para o centro do terreno e rematou para defesa apertada de Arthur.

No regresso do descanso, a formação de Raul Oliveira esteve perto de inaugurar o marcador em duas ocasiões, primeiro, na marcação de um canto, com Miguel Lima a cabecear muito perto do poste e, pouco depois, um remate de Luisinho a meia distância, desviado por um defesa, que deixou Godinho "pregado" ao relvado, mas saiu ao lado.

Na outra área, Gui Ferreira subiu pelo flanco esquerdo e cruzou para rasteiro para Camará desperdiçar a melhor oportunidade do encontro para os "saloios", embora o avançado tenha voltado a procurar o golo em duas ocasiões, num remate do meio campo, a tentar surpreender o guardião, e, depois, num "disparo" de fora de área que obrigou a defesa a dois tempos.

A Oliveirense arriscou à procura do golo, que poderia ter chegado aos 71 minutos, num lançamento de linha lateral longo, com a bola a "pingar" na área e a sobrar para o segundo poste, onde Dionathã, com todas as condições para fazer o golo, atirou de primeira, por cima da trave.

No último lance digno de registo, já em cima dos 90 minutos, um livre cobrado de forma exímia por Gui Ferreira para o interior da área não encontrou o desvio de Pedro Barcelos por centímetros, mantendo o 'nulo' no marcador.

Jogo realizado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, Aveiro.

Oliveirense - Mafra: 0-0.

Equipas:

- Oliveirense: Arthur, Leandro Silva, Pedro Kadri, Steven Pereira, Leo Bahia, Filipe Gonçalves, Luisinho (Michel Lima, 58), Oliveira (Raniel, 89), Kenidy (Thalis, 58), Dionathã e Miguel Lima.

(Suplentes: Coelho, Pedro Machado, Raniel, Filipe Alves, Pedro Ferreira, Michel Lima, Sele Davou, António Gomes e Thalis).

Treinador: Raul Oliveira.

- Mafra: Godinho, Nuno Campos, João Miguel, Pedro Barcelos, Gui Ferreira, Ismael (Miguel Lourenço, 90), Cuca, Carlos Daniel (Rodrigo Martins, 69), João Graça (Kaká, 69), Andrézinho (Mesquita, 80) e Camará (Okitokandjo, 80).

(Suplentes: Filipe Neves, Bruno Fonseca, Rodrigo Martins, Okitokandjo, Kaká, Tomás Domingos, Mesquita, Miguel Lourenço e Edi Semedo.)

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: João Casegas (AF Viseu).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Luisinho (45), Carlos Daniel (60), Steven Pereira (82) e Pedro Kadri (88).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à covid-19.