Oliveirense começa nova época já na segunda-feira

A equipa de Fábio Pereira tem quatro jogos particulares marcados

A Oliveirense vai começar os trabalhos da nova pré-época amanhã, segunda-feira, dia 26, com a realização dos habituais exames médicos.

O primeiro treino no relvado está programado para terça-feira.



A equipa tem também definidos os primeiros jogos particulares. O primeiro encontro será contra o V. Guimarães no dia 1 de julho; no dia 8, a Oliveirense encontra o AVS SAD. No dia 15 de julho, realizará o seu jogo de apresentação aos associados, defrontando o Fafe, terminando esta primeira fase de testes com o Tondela, no dia 18.