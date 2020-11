Oliveirense com sete jogadores infetados e todos assintomáticos

A Oliveirense anunciou que sete jogadores tiveram testes com resultado positivo para a covid-19.

A Oliveirense, 13.ª classificada da II Liga, anunciou esta quarta-feira que sete jogadores tiveram testes com resultado positivo para o novo coronavírus, bem como quatro elementos do staff de apoio, estando todos assintomáticos e em isolamento.

De acordo com a nota publicada no sítio oficial na Internet, "todos os outros elementos foram testados e o resultado foi negativo", sendo que nenhuma das pessoas infetadas pertence à equipa técnica, segundo apurou a agência Lusa junto de fonte oficial do clube.

"A Oliveirense está a seguir os atletas em permanência e a acompanhar a evolução do estado de saúde. Os atletas e elementos do "staff" estão assintomáticos e passaram a cumprir o isolamento profilático de acordo com as condições predefinidas no plano de contingência estabelecido pela Direção-Geral da Saúde (DGS)", pode ler-se no comunicado.

No passado domingo, a Oliveirense foi eliminada pelo Paços de Ferreira, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, com uma derrota por 4-0, e no sábado desloca-se a Matosinhos para enfrentar o Leixões, na 10.ª jornada da II Liga.