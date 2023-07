Avançado brasileiro de 26 anos jogava no Desportivo Brasil.

João Paulo Queiroz é o primeiro reforço da Oliveirense para 2023/24, com um contrato válido por duas temporadas.

Nas duas últimas épocas, o extremo, 26 anos, atuou ao serviço do Desportivo Brasil e também viveu a primeira experiência internacional, no Vietname, no Ho Chi Minh City. O extremo passou ainda pelo Criciúma, Ceará, Oeste e Guarani.