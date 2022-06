Oliveirense assegura mais dois reforços para 2022/23: Maga e Miguel Pereira

Juntam-se a Serginho e Zé Leite nas caras novas já garantidas para a nova época.

Miguel Maga e Miguel Pereira juntam-se a Serginho (ex-Felgueiras 1932), Zé Leite (ex-Felgueiras 1932) e Ibrahima (ex-São João de Ver) no lote de reforços da Oliveirense, que esta temporada está de regresso à II Liga.

Com formação no Póvoa de Lanhoso, Penafiel e Vitória de Guimarães, onde se estreou como sénior na equipa B, Miguel Maga, de 23 anos, estava em final de contrato com os vimaranenses e vai ser uma das caras novas do plantel às ordens de Fábio Pereira, apesar de o clube de Oliveira de Azeméis, até ao momento, ainda não ter oficializado qualquer reforço. Na época transacta, Maga marcou um golo no único jogo em que vestiu a camisola da equipa principal da equipa treinada por Pepa.

Para o sector ofensivo vai chegar Miguel Pereira, de 23 anos, que na última época esteve no S. João Ver, tendo marcado quatro golos em 28 jogos. O avançado vai estrear-se nos campeonatos profissionais depois de passagens por Espinho, Felgueiras 1932 e Caçadores das Taipas, onde se estreou como sénior. O defesa central brasileiro Iago Reis, do Vila Real (Campeonato de Portugal) volta a ser apontado à Oliveirense, como aconteceu em janeiro.

A Oliveirense iniciou a pré-época na passada quinta-feira com a realização dos exames médicos e com alguns exercícios no relvado às ordens de Fábio Pereira, já a preparar a próxima época em que vai apresentar-se com um plantel totalmente renovado. De saída da Oliveirense estão Luizinho, Tiago Du e Filipe Marques. Apesar de ter recebido, segundo apurou O JOGO, proposta para continuar em Oliveira de Azeméis, o melhor marcador da equipa vice-campeã da Liga 3, JoãoParedes, vai reforçar o Feirense, enquanto o defesa central, Simão Fernandes, poderá estar a caminho do Anadia.

Duarte Duarte, uma das peças-chavedo regresso à II Liga, vai continuar a vestir a camisola da Oliveirense.