Oliveirense anuncia Raúl Oliveira como treinador até ao final da época

Jovem técnico substituiu Pedro Miguel no comando da formação de Oliveira de Azeméis

A Oliveirense anunciou, esta quarta-feira, a contratação do técnico Raúl Oliveira, que começa a primeira experiência como treinador principal no 13.º classificado da II Liga, no caso até final da presente temporada.

"Vejo muito potencial neste projeto, é uma equipa com muitos valores individuais e que se pode permitir a estar em patamares melhores. Para mim, é um grande desafio, que encaro com otimismo e imensa vontade de trabalhar", afirmou, em declarações ao sítio oficial do clube.

Raúl Oliveira, de 37 anos, começou na formação da Sanjoanense, passando depois pelo Portosantense, Al-Mesaimeer e Al-Shahaniya, do Qatar, Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, Al-Hadd, do Bahrain, Al-Batin, da Arábia Saudita, León, do México, e o Everton, do Chile, todos eles enquanto treinador-adjunto - de técnicos como Sven-Göran Eriksson ou Quim Machado - ou treinador das equipas secundárias.

"Tenho muitos anos de futebol e experiência em primeira divisão de vários países. Estava à espera de uma possibilidade para trabalhar em Portugal numa equipa profissional e agora quero agarrar esta oportunidade com tudo. Eu e a minha equipa estamos preparados para assumir o desafio e contribuir com bom futebol e resultados", apontou.

Natural de Penafiel, o novo treinador da Oliveirense assumiu o desafio de substituir Pedro Miguel, cuja rescisão de contrato foi anunciada na terça-feira, que comandou o emblema durante 13 anos, as últimas cinco temporadas de forma consecutiva.

"Aquilo que me foi pedido pela Sociedade Anónima Desportiva (SAD) da Oliveirense é um processo, ou seja, trabalhar em função dos objetivos da SAD e atingir resultados desportivos através do desenvolvimento de um método de jogo e da consolidação de processos de trabalho", referiu.

O primeiro teste para o novo "timoneiro" oliveirense é no dia 22 de novembro, data em que o clube da II Liga recebe o primodivisionário Paços de Ferreira, na terceira eliminatória da Taça de Portugal.