Oliveirense anuncia contratação de Miguel Pereira e regresso de Pedro Marques

Marques está de volta a Oliveira de Azeméis, após ter saído com apenas nove anos para a formação do FC Porto

Miguel Pereira e Pedro Marques são as mais recentes caras da Oliveirense no regresso à II Liga, que reforçam o setor defensivo e atacante, respetivamente, do plantel de Fábio Pereira.

Para Pedro Marques trata-se de um regresso a Oliveira de Azeméis do defesa de 24 anos, já que saiu com apenas nove anos para a formação do FC Porto, tendo somado experiências em emblemas como o Felgueiras, Paços de Ferreira e, na última época, representou o também promovido Torreense.

O avançado Miguel Pereira, de 23 anos, reencontra o companheiro com quem teve a sua melhor época a nível de golos (11), no Felgueiras em 2019/20, já depois de ter concluído a formação no Braga, representado os italianos do Ascoli e de, nas duas últimas épocas, ter atuado no Espinho e São João de Ver.

O segundo e terceiro reforço da Oliveirense juntam-se assim a Miguel Maga como as novas caras no plantel de Fábio Pereira.