Jogador do Moreirense eleito o melhor médio pelos treinadores da Liga SABSEG.

Lawrence Ofori, do Moreirense, foi eleito o melhor médio do mês de março na Liga SABSEG, numa votação da Liga junto dos treinadores da prova.

O jogador de 24 anos contabilizou um total de 16,30% dos votos, superando Pité, do Mafra, com 15,56%, sendo que a completar o pódio ficou João Lameira, do Torreense, com 7,41%.