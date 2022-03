Oficial: Zé Gomes substitui Pedro Duarte na Académica

Pedro Duarte deixou a Académica no último lugar da Liga SABSEG. Zé Gomes é o substituto e tem uma missão difícil pela frente.

A Académica oficializou na tarde desta sexta-feira a contratação de Zé Gomes para o comando técnico, tal como O JOGO deu conta. O treinador, de 45 anos, estava sem clube depois de ter orientado o Académico de Viseu na temporada passada.

O antigo futebolista tem uma missão complicada pela frente. Com dez jornadas para disputar, a Briosa ocupa o último lugar do campeonato, com apenas 14 pontos. Está a cinco do Covilhã, no 16,º posto, que dá acesso a um play-off.