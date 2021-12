Oficial: Zé Gomes deixa comando técnico do Académico de Viseu

Redação com Lusa

Zé Gomes deixou de ser treinador do Académico de Viseu, depois de acordar a rescisão de contrato que o ligava aos beirões, informou a SAD da equipa da Liga SABSEG.

"A Académico de Viseu Futebol Clube - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o treinador Zé Gomes para a revogação, por mútuo acordo, do contrato de trabalho desportivo, com efeitos imediatos", confirmou em comunicado.

O técnico, de 45 anos, já não orientou o treino desta manhã, depois de ter reunido na quinta-feira com a administração da SAD do clube, acordando a saída do clube que orientava desde início de março de 2021, quando chegou a Viseu para substituir Pedro Duarte.

Zé Gomes conseguiu o objetivo de manter o clube beirão na II Liga de futebol e renovou contrato por uma época, até final da temporada 2021/22, mas saiu agora após a jornada 16 da II Liga, depois de uma série de seis jogos consecutivos sem vencer, com cinco derrotas e apenas um empate.

A goleada por 4-1, na quarta-feira, frente ao Nacional da Madeira, precipitou a decisão, com o técnico a colocar o lugar à disposição dos responsáveis da SAD viseense.

O Académico de Viseu ocupa provisoriamente o 13.º lugar da II Liga, com 17 pontos em 16 jogos, e na próxima jornada vai jogar no Estádio 25 de Abril, frente ao Penafiel, em jogo marcado para 6 de janeiro de 2022, pelas 11:00.