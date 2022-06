Oficial: Vilafranquense contrata médio ex-Académica

O primeiro reforço do Vilafranquense para a temporada 2022/23 é Ricardo Dias, que alinhava na Académica. Assinou por duas épocas.

O Vilafranquense anunciou, esta quinta-feira, que chegou a acordo com Ricardo Dias para a assinatura de um contrato válido por duas temporadas. O médio, de 31 anos, jogou na Académica nos últimos cinco anos, mas deixa a Briosa na sequência da descida de divisão, para continuar a atuar na Liga SABSEG.

Formado no Beira-Mar e no FC Porto (fez um jogo pela equipa principal em 2009/10), Ricardo Dias alinhou no Tourizense, no Santa Clara, no Beira-Mar, no Belenenses e na Académica.