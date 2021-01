Oficial: Varzim reforça-se com avançado que chega da I Liga

Patrick Fernandes atuava no Farense e ruma à Póvoa de Varzim.

O Varzim, da II Liga, anunciou este domingo a contratação do avançado Patrick Fernandes, que jogava no Farense, do principal escalão do futebol nacional.

O emblema poveiro não detalhou os contornos do acordo com o Farense para a mudança do avançado cabo-verdiano, de 27 anos, para o norte do país, mas o jogador já está a trabalhar na Póvoa de Varzim.

Patrick Fernandes, que tinha contrato com os algarvios até ao final desta época, participou em 12 jogos pela formação de Faro, tendo apontado apenas um golo.

O jogador, internacional por Cabo Verde em duas ocasiões, conta ainda no seu currículo, em Portugal, com passagens pelo Oliveira do Bairro, Felgueiras e Tondela, antes de chegar ao Farense em 2019.

Patrick Fernandes é o quarto reforço do Varzim neste período de transferências, depois de assegurados Tiago Almeida (ex-Feirense), Ahmed Isaiah (ex-Gil Vicente) e André Leão (ex-Trofense).

A formação poveira segue no último lugar da II Liga, com apenas 11 pontos somados em 17 jornadas.