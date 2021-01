Oficial: Varzim apresenta António Barbosa para o comando técnico

Treinador, que iniciou a época no Trofense, vai ocupar o lugar de Miguel Leal

O Varzim contratou o treinador António Barbosa, que sucede no cargo Miguel Leal, despedido no primeiro dia deste ano, anunciou o clube da II Liga.

O técnico, de 38 anos, que começou a temporada no Trofense, do Campeonato Portugal, onde cumpriu 11 jogos e conseguiu cinco vitórias, antes de acertar a rescisão, em dezembro, vai ter a primeira experiência nos campeonatos profissionais.

António Barbosa começou a carreira a orientar equipas de formação, no Vilaverdendense e Trofense, acabando, depois, por orientar os seniores destes dois emblemas, contando também com uma passagem pelos sub-23 do Famalicão.

No Varzim, que terá o seu terceiro treinador da temporada, depois de Paulo Alves e Miguel Leal, o novo técnico terá a missão de retirar a equipa do último lugar da tabela classificativa, com 10 pontos em conquistados em 15 jornadas.