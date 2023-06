Oficial: Santa Clara recebe Klismahn em troca de empréstimos

Em sentido contrário, Rildo foi emprestado pelos açorianos ao Portimonense.

Rildo Filho vai ser emprestado pelo Santa Clara ao Portimonense, enquanto Gustavo Klismahn vai alinhar nos açorianos por empréstimo dos algarvios, anunciou esta quarta-feira o clube da II Liga.

"A Santa Clara, Açores - Futebol SAD tem o prazer de anunciar a contratação de Gustavo Klismahn, a título de empréstimo do Portimonense por uma temporada. Em sentido inverso, o atleta Rildo Filho será emprestado ao referido clube algarvio pelo mesmo período", adianta o Santa Clara num comunicado publicado no site.

Os açorianos realçam que "têm opção de compra sobre os referidos atletas".

Rildo Filho, de 23 anos, disputou 27 jogos na temporada passada ao serviço do Santa Clara. Antes, alinhou no Bahia e no Grémio, do Brasil.

Por sua vez, o brasileiro Gustavo Klismahn, 23 anos, participou em 19 jogos na última época com a camisola do Portimonense.

Klismahn chegou a Portimão depois de ter passado pelo Alverca, Estoril e Desportivo, do Brasil.