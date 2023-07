Oficial: Santa Clara contrata ex-Athletico Paranaense

Redação com Lusa

Extremo brasileiro Reinaldo assina pelo Santa Clara.

O extremo Reinaldo, que alinhava no Athletico Paranaense, assinou um contrato com o Santa Clara para as próximas três temporadas, anunciou esta terça-feira o clube da II Liga.

"A Santa Clara, Açores - Futebol SAD tem o prazer de anunciar a contratação de Reinaldo. O extremo brasileiro assina um contrato válido para as próximas três temporadas, com mais uma de opção", avança a SAD insular num comunicado.

O jogador de 22 anos, que além do Athletico Paranaense também representou o Criciúma, já se encontra a trabalhar com a equipa, segundo adianta o clube.

"Estou muito feliz e motivado por fazer parte deste clube histórico. Quero fazer uma boa temporada, ajudar a equipa e dar muitas alegrias ao povo açoriano", afirmou Reinaldo em declarações reproduzidas pelo emblema açoriano.

Também hoje o Santa Clara anunciou que os trabalhos da nova equipa de sub-23 já arrancaram sob os comandos do treinador Nuno Pimentel.

Para a temporada 2023/24, os açorianos contrataram para a equipa principal os médios Serginho, Bruno Almeida (que assinou em definitivo pelo clube), MT (que renovou o empréstimo) e Klismahn, o extremo Reinaldo, os centrais Luís Rocha, Sidney Lima, Sema Velásquez e Pedro Pacheco e os laterais David Bruno e Miguel Pires.

O Santa Clara vai alinhar na II Liga em 2023/24 sob a liderança do treinador Vasco Matos (ex-adjunto do Casa Pia), após cinco temporadas consecutivas na primeira divisão.