Oficial: Rui Pires do Paços de Ferreira para o campeonato de Singapura

Rui Pires, ex-Paços de Ferreira, foi esta sexta-feira oficializado no Lion City Sailors, de Singapura.

O médio, de 25 anos, disputou na época passada um total de 33 jogos ao serviço do clube pacense. Natural de Mirandela, chegou ao Paços de Ferreira, por empréstimo, em 2021/22.

Antes, jogou no Troyes e no FC Porto B.

"Conheço Singapura por causa da Fórmula 1. Fiquei impressionado quando o clube falou comigo. Quero ficar alguns anos", afirmou aos meios do clube.