Oficial: Ricardo Ribeiro é o primeiro reforço do Leixões

Redação com Lusa

O guarda-redes Ricardo Ribeiro, de 33 anos, é o primeiro reforço do Leixões para a temporada 2023/24, anunciou esta segunda-feira a SAD do clube que disputa a II Liga, em comunicado.

O jogador trabalha já sob as ordens do novo técnico leixonense, Pedro Ribeiro, e "rubricou um contrato válido por três temporadas", segundo informou a SAD do clube de Matosinhos.

"O Leixões é um clube histórico e com uma grandeza reconhecida por todos. Só fazia sentido vir para lutar por algo em grande. É um projeto a longo prazo e no qual acredito muito", disse o guardião, citado na página oficial da SAD leixonense.

O treinador Pedro Ribeiro, apresentado há dois dias, também assinou por três épocas com o Leixões. Com 37 anos, Pedro Ribeiro substitui Vitor Martins e já dirigiu equipas como o Gil Vicente, BS AD, Penafiel e Académico de Viseu, este na época passada até ser rendido por Jorge Costa, em setembro de 2022.

O Leixões tenciona fazer toda a sua preparação para a próxima época no Estádio do Mar, em Matosinhos, e tem já um jogo treino marcado para esse local, na quarta-feira, com uma "seleção de Matosinhos", segundo adiantou fonte da instituição à Lusa.