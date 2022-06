Oficial: Rafael Defendi renova contrato com o Farense

Defendi renovou contrato com o Farense

Brasileiro será opção para a baliza dos "Leões de Faro" até ao próximo verão

O guarda-redes luso-brasileiro Rafael Defendi, de 38 anos, renovou como Farense por mais uma temporada, anunciou, esta sexta-feira, o clube da Liga SABSEG.

"É uma honra continuar a representar este clube. Vou dar o meu melhor, com muita vontade e dedicação, em agradecimento por todo apoio e confiança do clube e dos adeptos, para que seja uma época de muito sucesso", afirmou Rafael Defendi, que defendeu as cores dos "Leões de Faro" em 43 jogos desde a época 2020/21.

Defendi, que acumula 185 jogos nos campeonatos profissionais, chegou a Portugal para representar o Paços de Ferreira, em 2014/15, onde permaneceu quatro épocas, vindo dos brasileiros do Brangatino, esteve depois mais duas temporadas no Famalicão, tendo subido pelos famalicenses à Liga Bwin, e rumou, logo depois, a Faro.