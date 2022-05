Oficial: Paulo Lopo toma posse como presidente da SAD do Estrela da Amadora

Dirigente, nomeado de forma unânime, rende André Geraldes, que apresentou renúncia, no cargo tricolor

O Estrela da Amadora anunciou, esta sexta-feira, que Paulo Lopo tomou posse como o novo presidente do Conselho de Administração da SAD, por unanimidade dos acionistas em assembleia-geral extraordinária, informou o clube da Liga SABSEG.

"O clube e a SAD do Estrela da Amadora informam todos os sócios e adeptos que, em deliberação tomada em assembleia-geral extraordinária, foi decidido por unanimidade dos acionistas, representados por Francisco Lopo e José Manuel Francisco, nomear e dar posse a Paulo Jorge Coelho Lopo, como presidente do Conselho de Administração da SAD", pode ler-se, numa nota publicada nas redes sociais do conjunto da Reboleira.

Esta decisão surge na sequência da saída de André Geraldes do cargo, anunciada na quinta-feira, devido a "diferenças estratégicas internas" e à "possível entrada de novos investidores", embora o dirigente "tenha salvaguardado o direito de preferência numa eventual venda da SAD, através de possíveis parceiros ou investidores" trazidos por si.

"No entendimento do dirigente, não estavam reunidas as condições de trabalho internas necessárias, pelo facto de existirem as tais diferenças internas, assim como estavam longe de serem criadas, ao dia de hoje, condições para lutar por uma subida [de divisão]", justificou, depois do 14.º lugar na tabela classificativa no final da Liga SABSEG.

Com André Geraldes, saíram "vários elementos da estrutura, que o acompanham por opção dos mesmos, uma vez que não se identificavam com o modelo de "governance" que o clube pode tomar", sendo que, na quarta-feira, já tinham sido anunciadas, de forma oficial, as saídas do "team manager", Filipe Leão, do secretário técnico, José Barreto, do diretor de segurança, Ricardo Fernandes, e do chefe de observação, Martim Prates.

"Assim, e após títulos no Sporting Clube de Portugal, várias participações na Liga dos Campeões Europeus e Liga Europa, a subida com o Farense à I Liga e a subida do Estrela à II Liga, André Geraldes está livre para olhar para outros projetos", concluiu.

O dirigente entrou no clube amadorense em 2020, quando os sócios do Estrela da Amadora aprovaram uma fusão com o Sintra Football e a criação de uma SAD, o que levou a equipa das distritais para o Campeonato de Portugal, onde, logo na primeira temporada, garantiu a subida à II Liga, na qual se conseguiu manter esta temporada.

Com 35 anos, André Geraldes iniciou a carreira como diretor executivo do Sporting, entre 2013/14 e 2015/16, tornando-se diretor desportivo nas duas épocas seguintes. Em 2018/19, tornou-se administrador da SAD do Farense, onde permaneceu durante dois anos, até assumir a pasta de presidente da SAD do renovado Estrela da Amadora.