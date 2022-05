Oficial: Miguel Bandarra prolonga contrato com o Farense

Lateral, que ingressou no emblema do São Luís em 2019, vestirá de preto e branco até 2024

Defesa-direito de 26 anos, Miguel Bandarra, ao serviço do Farense há já seis épocas, renovou com os "Leões de Faro" por mais duas temporadas (até 2024), anunciou o clube algarvio.

"Estou muito feliz por continuar a representar o maior clube do Sul [do país]. Irei continuar a trabalhar e a dar tudo para atingir os objetivos do clube", disse o futebolista português.

Com a camisola do Farense, Bandarra realizou 52 jogos e apontou três golos. O defesa começou a jogar no Lusitano de Vila Real de Santo António, enquanto iniciado, passou pelo Olhanense, Juventude Pedra Salgadas, Louletano, Armacenenses e Casa Pia, antes de ingressar no Farense, com 20 anos, como reforço para a época 2019/20.