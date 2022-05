Oficial: Maxuel vincula-se ao Farense por duas temporadas

Maxuel, novo avançado do Farense

Dianteiro brasileiro, uma das grandes revelações do último Campeonato de Portugal, foi recrutado ao Esperança de Lagos

Maxuel assinou por duas épocas com o Farense, anunciou, esta quinta-feira, o clube da Liga SABSEG. O avançado de 22 anos fará, numa fase inicial, parte do plantel sub-23 dos "Leões de Faro", com a perspetiva de integrar a equipa principal a curto prazo.

O dianteiro brasileiro, um dos primeiros reforços do Farense para 2022/23, atuava no Esperança de Lagos, pelo qual fez nove golos em 24 jogos, sendo uma das grandes revelações da última edição do Campeonato de Portugal (quarto escalão).

Maxuel formou-se nos brasileiros do EC Primavera e no bem conhecido Botafogo, emblema no qual integrou o plantel principal durante a época de 2019/20, sem destaque, logo antes de rumar ao sul de Portugal e evidenciar-se em Lagos.