Oficial: Marcos Paulo deixou o Vizela e vai ser jogador do Farense

Médio assinou um contrato válido por uma temporada.

Marcos Paulo, médio de 33 anos, que nas duas últimas épocas jogou no primodivisionário Vizela, é o terceiro reforço do Farense para a próxima temporada, em que o objetivo da equipa de Faro passa pelo regresso ao escalão máximo do futebol português.

Ao serviço do Vizela, o brasileiro realizou 64 jogos e marcou 5 golos.

Chegou a Portugal para a União de Leiria na temporada 2010/11 vindo dos franceses do Le Mans, primeiro clube que representou na Europa.

Com mais de 363 jogos realizados e 25 golos marcados, Marcos Paulo jogou ainda na Académica, em Portugal.

No estrangeiro representou o Le Mans e os gregos do Panetolikos, onde foi treinado por Leonel Pontes em 15/16.

O jogador já está em Faro e depois de ter realizado os exames médicos, assinou um contrato válido por uma temporada com os "Leões de Faro''.

"Encaro este novo desafio no Farense com uma vontade enorme de triunfar. Um clube com excelentes referências, onde procurarei dar o meu melhor sempre em prol do grupo com ambição, compromisso entrega e muito trabalho. As expectativas são as melhores possíveis nesta liga tão competitiva, espero agregar a minha experiência e potencial com as dos meus companheiros, jogando um futebol competitivo, bonito para assim dar grandes alegrias aos grandes adeptos do Farense. Agradeço muito ao Presidente João Rodrigues e ao Zé Luís pelo esforço que fizeram para poder estar aqui hoje", referiu, em declarações aos meios do clube algarvio.