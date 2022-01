Oficial: Lumeka deixa a Ligue 1 e está de regresso a Portugal

Levi Lumeka vai jogar no Vilafranquense. Trata-se de um regresso a Portugal, visto que em 2019/20 representou o Varzim.

O extremo inglês Levi Lumeka, de 23 anos, foi oficializado como reforço do Vilafranquense, esta terça-feira. O jogador estava no Troyes, da primeira divisão francesa, e volta à Liga SABSEG, onde já tinha vestido a camisola do Varzim (nove golos e três assistências em 28 jogos), em 2019/20.

Na primeira metade desta época fez seis jogos pelo emblema gaulês.

Lumeka é formado no Crystal Palace e passou ainda pelo Leyton Orient, por empréstimo dos ingleses.