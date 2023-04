Oficial: Jorge Costa já não é treinador do Académico de Viseu

Viseenses comunicaram a saída por mútuo acordo do treinador.

Jorge Costa deixou o comando técnico do Académico de Viseu por mútuo acordo, anunciou esta quarta-feira o emblema viriato.

O treinador, de 51 anos, deixa a equipa no quarto lugar da II Liga, com 49 pontos, a dois do terceiro posto, ocupado pelo Farense e que dá acesso ao play off de subida, e a quatro pontos do segundo lugar, ocupado pelo Estrela da Amadora.

Jorge Costa chegou a Viseu em setembro, substituindo Pedro Ribeiro. Conseguiu levar a equipa do penúltimo lugar ao quarto, tendo um saldo de 20 vitórias, nove empates e cinco derrotas em 34 jogos. Chegou à final four da Taça da Liga e aos quartos de final da Taça de Portugal.

O próximo jogo do Académico é no sábado (11h00), na receção à Oliveirense.

Leia o comunicado na íntegra:

"A Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD vem por este meio comunicar a cessação da vigência do contrato de trabalho celebrado com o Treinador Jorge Costa, por mútuo acordo, com efeitos imediatos.

Agradecemos o empenho e trabalho da equipa técnica que ora cessa funções, reconhecendo o seu papel na caminhada efetuada pelo Académico na presente época.

A todos eles desejamos o maior sucesso pessoal e profissional no futuro.

A administração da SAD,

Viseu, 20 de Abril de 2023"