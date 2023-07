Oficial: Jójó reforça setor defensivo do Paços de Ferreira

Lateral direito, de 22 anos, chega por empréstimo da B SAD, com opção de compra no final da temporada.

O Paços de Ferreira garantiu esta quinta-feira a contratação de Jójó, lateral direito que alinhava na B SAD, confirmou nas redes sociais o clube da II Liga.

Jójó, de 22 anos, começou a jogar no Amadora Clube, tendo passado ainda na formação passou por Benfica e Belenenses, mas foi na B SAD que se estreou como sénior, contabilizando na época passada 38 presenças na equipa principal.

O futebolista, que rende Juan Delgado no plantel (o internacional chileno rescindiu contrato com o Paços), vai concorrer com Aldair por um lugar no lado direito da defesa e assinou um contrato válido por três temporadas chega por empréstimo da B SAD, com opção de compra no final da temporada.

Jójó é o décimo reforço do Paços para a temporada 2023/24, mas poderá não ser o último.