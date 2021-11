Oficial: João Carlos Pereira deixa comando técnico da Académica

Técnico tinha assumido a pasta em outubro

Está consumada mais uma mudança no banco da Académica. Depois da saída de Rui Borges, João Carlos Pereira decidiu abandonar o clube de Coimbra, ao fim de sete jogos realizados.

Em comunicado, o técnico de 56 anos confirmou a saída, um mês e meio depois de regressar em Coimbra para substituir Rui Borges.

Em sete partidas, João Carlos Pereira foi derrotado nos cinco jogos da Liga Portugal SABSEG e em mais um da Taça de Portugal, conquistando o único triunfo na Prova-Rainha do futebol português.

Eis o comunicado do técnico

"É sabido que a minha ligação à Académica já é de longa data e está carregada de peso emocional.

Dada a situação difícil e sobretudo por espírito de missão, aquando do convite para voltar a assumir o comando técnico da equipa, decidi orgulhosamente aceitar.

No entanto, apesar do compromisso e empenho do grupo de trabalho, por diversas circunstâncias que não importa especificar, tomei a decisão de deixar o cargo de treinador do clube.

Tenho total confiança no meu trabalho e da mesma forma que aceitei por espírito de missão, é também por isso que tenho plena convicção de que esta é a melhor decisão. Desejo vitalidade e sucesso à Associação Académica de Coimbra."