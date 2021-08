Oficial: internacional jovem português deixa o Benfica para reforçar o Penafiel

Jovem central vai atuar pela primeira vez a nível profissional em Portugal. Duração do contrato com o emblema nortenho não é conhecida

Gonçalo Loureiro, defesa de 21 anos, reforçou o Penafiel (Liga SABSEG) a título definitivo, após terminar a ligação ao Benfica, anunciou, esta terça-feira, o clube da Luz, que representava desde a época 2014/15, oriundo do V. Guimarães.

Ao ingressar no plantel do emblema nortenho, que não revelou a duração do contrato, o central vai atuar pela primeira vez no futebol profissional. Na época passada, que realizou apenas quatro jogos pelos sub-23 do Benfica, na Liga Revelação.

O jogador vimaranense, que conquistou o campeonato nacional de juniores na época 2017/18 pelas águias, fez parte, recentemente, da caminhada da Seleção Nacional sub-19 até à final no último Campeonato da Europa da categoria.