Oficial: Igor Julião, ex-Vizela, é o primeiro reforço do Marítimo

Lateral-direito havia trabalhado com Tulipa no emblema vizelense

É o primeiro reforço do Marítimo para atacar o objetivo de promoção e regresso à I Liga. Igor Julião foi apresentado este sábado como reforço do emblema insular para as próximas três épocas. O futebolista, que esteve no Vizela duas temporadas, é lateral-direito e reencontra Tulipa, após terem trabalhado juntos no clube vizelense.

Igor Julião tem 28 anos, foi formado no Fluminense, campeão brasileiro e ainda foi internacional sub-20 daquele país. Em duas temporadas no Vizela, fez 39 jogos, marcou um golo e fez quatro assistências.

O jogador já estava há muito referenciado. O interesse das partes previa que Igor Julião continuasse a atuar nos palcos da I Liga e o desenlace do play-off [Marítimo despromovido à II Liga], não afetou a cobiça mútua, pelo que o lateral reencontra o técnico Tulipa, agora na Pérola do Atlântico.