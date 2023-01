Oficial: Hélder Cristóvão é o novo treinador do Penafiel

Treinador é o substituto de Filipe Rocha no comando técnico do clube da Liga SABSEG:

Hélder Cristóvão é o novo treinador do Penafiel, anunciou esta segunda-feira o emblema da Liga SABSEG. O técnico substitui assim Filipe Rocha no cargo.

"A Administração do Futebol Clube de Penafiel informa que chegou a acordo com o míster Hélder Cristóvão! Bem-vindo, míster", pode ler-se na comunicação do clube.

Ao cabo de 18 jornadas do campeonato, o Penafiel segue na 12.ª posição, com 22 pontos. De recordar que Filipe Rocha rescindiu com o clube da Liga SABSEG no domingo, depois da derrota, por 2-1, no terreno do Leixões.