Oficial: guarda-redes ex-FC Porto reforça líder da Liga SABSEG

Redação com Lusa

Moreirense anunciou esta segunda-feira Ricardo Silva como reforço.

O guarda-redes Ricardo Silva é reforço do Moreirense, anunciou esta segunda-feira o clube que lidera a II Liga.

O jogador assinou um contrato válido por meio ano, ou seja, até ao final da presente época.

Ricardo Silva já treinará com o restante grupo de Paulo Alves na terça-feira, e já será opção para a partida com o Académico de Viseu, da 19.ª jornada, que se realiza no sábado, em Moreira de Cónegos.

Contratado pelo Santa Clara em 2022, depois de ter terminado uma ligação de 11 anos com o FC Porto, Ricardo Silva acabou por não realizar nenhum jogo ao serviço da equipa dos Açores.

Nas últimas quatro épocas, o guardião, de 23 anos, fez 81 jogos ao serviço da equipa B do FC Porto.