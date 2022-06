Oficial: Frédéric Maciel aumenta número de renovações no Torreense

João Pereira, Cícero Alves e Mateus também prolongaram vínculos

A continuidade de Frédéric Maciel foi, este sábado, anunciada pelo Torreense, em nota de imprensa, tratando-se da quarta renovação do clube recém-promovido à Liga SABSEG.

No plantel, que será comandado por Nuno Manta Santos, já são conhecidas as renovações do defesa João Pereira, do médio Cícero Alves e do avançado Mateus.

Frédéric Maciel, de 28 anos, chegou a Torres Vedras na última temporada, tendo apontado três golos em 16 encontros pelo emblema azul-grená até uma lesão o ter afastado a meio da temporada.

"O Torreense confia no seu valor e, por isso, o jogador será um dos integrantes no plantel para a época 2022/2023, que será a sua segunda ao serviço do clube", refere o clube, recém-promovido à Liga SABSEG, em comunicado.