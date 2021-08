Oficial: Farense reforça ataque com jovem brasileiro

Tucão, jovem avançado brasileiro, assinou contrato por três épocas com o Farense

Ponta de lança de apenas 19 anos de idade, representava o Avaí FC (Série B brasileira) e assinou até 2024

Tucão, avançado brasileiro de apenas19 anos de idade (ex-Avaí, Série B brasileira) é o mais recente reforço do Farense para a nova época desportiva

O jovem jogador, 12.ª cara nova do plantel de Jorge costa, assinou contrato profissional por três temporadas e poderá atuar pelos sub-23 e pela equipa principal algarvia.

"Agradeço grandemente a oportunidade que o Farense está a proporcionar-se. Vim para dar o meu melhor, evoluir e crescer dentro deste grande clube. Podem ter certeza que vou corresponder dentro de campo da melhor forma possível", afirmou o dianteiro canarinho.

Tucão, cujo nome real é Emerson Calbuch, cumpriu, ao serviço do Avaí, oito jogos no segundo escalão do futebol brasileiro durante a época passada. Antes, havia representado o Marcílio Dias.