Paços apresenta Cipenga e João Celeri está também garantido

Tal como o treinador, Brian Cipenga deixou o recém-promovido Vilaverdense. João Celeri está igualmente garantido.

O Paços de Ferreira, que vai competir na II Liga na próxima época, anunciou esta quarta-feira a contratação de Brian Cipenga, que tal como o treinador Ricardo Silva chega do recém-promovido Vilaverdense.

O extremo congolês, de 25 anos, ruma à Capital do Móvel após uma temporada e meia em Vila Verde, onde apontou um golo e seis assistências em 2022/23, contribuindo para a subida do emblema da Liga 3.

Garantido está também João Celeri, o primeiro ponta de lança que entra no plantel. O brasileiro de 24 anos chega do Grêmio Anápolis, juntando-se assim a João Araújo, já lançado na nossa edição de ontem e que veio do mesmo clube.

Os pacenses procuram ainda mais um ponta de lança para reforçar um ataque que na época passada não funcionou. Pode ainda haver mais contratações, mas estão dependentes de jogadores que ainda possam sair.