Oficial: ex-adjunto do Casa Pia é o novo treinador do Santa Clara

Vasco Matos, ex-adjunto do Casa Pia, é o novo treinador do Santa Clara

O ex-treinador adjunto do Casa Pia, Vasco Matos, é o novo treinador do Santa Clara para a época 2023/24.

"A Santa Clara, Açores - Futebol, SAD tem o prazer de anunciar os reforços da equipa técnica para a equipa principal a partir da próxima época. Assim, os treinadores Vasco Matos (42 anos) e João Batista (35 anos) chegam provenientes do Casa Pia, tal como o analista João Pereira", adianta a SAD açoriana em nota de imprensa.

O Santa Clara avança ainda que a equipa técnica vai ser também composta por Leandro Pires, João Gavazzo Mendes e Diogo Fonseca

"Nota para o facto de que Vasco Matos estar nesta altura a tirar o nível três do Curso de Treinadores de Futebol UEFA, decorrendo este em regime de internato, como habitualmente. Por esse motivo, irá juntar-se à equipa em definitivo a partir do próximo dia 15 de julho", realça o clube.

Vasco Matos, de 42 anos, foi treinador adjunto do Casa Pia nas últimas três épocas sob a liderança de Filipe Martins.

Antes, foi treinador principal do Alverca (2019/20) e do Vilafranquense (2017/18 e 2018/19) e adjunto no clube de Vila Franca de Xira e no Leixões.

Enquanto jogador, Vasco Matos, formado no Sporting, passou pelo Campomaiorense, Vitória de Setúbal, Felgueiras, Olhanense, Beira-Mar, Rapid Bucareste da Roménia, Portimonense, Benfica de Castelo Branco, Desportivo das Aves e Vilafranquense.

O Santa Clara vai alinhar na II Liga em 2023/24, após cinco temporadas consecutivas na primeira divisão.