Oficial: Diogo Almeida rescinde contrato com o Covilhã

Futebolista, de 21 anos, reforço dos serranos para 2021/22, não treinou com o grupo desde a semana passada e estava arredado das opções do treinador Leonel Pontes

O Sporting da Covilhã anunciou, esta terça-feira, a rescisão de contrato "por mútuo acordo" com o avançado Diogo Almeida, que tinha mais um ano de ligação ao clube da Liga SABSEG.

Diogo Almeida, 21 anos, alinhou em 34 dos 38 jogos que os serranos disputaram esta época, mas, tal como Samuel Pedro, não treina com o restante grupo desde a semana passada e há duas jornadas que não era opção para o treinador, Leonel Pontes.

"O Sporting Clube da Covilhã revogou hoje, por mútuo acordo, o contrato com o jogador Diogo Almeida. Ao atleta desejamos as maiores felicidades", comunicou o emblema serrano, através do site oficial.

Ao serviço dos leões da serra, o atacante, que chegou proveniente do Benfica B no início da época, marcou quatro golos em 29 jogos no campeonato, além de ter assinado outro tento na Taça da Liga, durante a qual disputou três partidas.

No final do empate (1-1) com o Leixões, no qual Diogo Almeida ficou no banco, Leonel Pontes avisou que todos "têm de rumar para o mesmo lado" para que a manutenção no segundo escalão do futebol nacional seja possível.

"Quem não estiver bem no clube e disposto a lutar, tem a porta aberta", disse na ocasião o treinador, sem referir nomes.

O Covilhã encontra-se no 16.º lugar da Liga SABSEG, com 33 pontos, em zona de play-off de manutenção, a um ponto de Académico de Viseu e Trofense, que seguem nas posições logo acima, quando faltam disputar duas jornadas da competição.