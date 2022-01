Oficial: defesa-esquerdo formado no FC Porto troca Arouca pelo Chaves

Os transmontanos já tinham contratado, nesta fase de reabertura do mercado, o extremo angolano Picas, de 20 anos, que militava no Petro de Luanda.

O defesa-esquerdo Joel Ferreira, de 30 anos, que representava o Arouca, da I Liga, é o segundo reforço da reabertura do mercado do Chaves, divulgou esta sexta-feira o emblema do segundo escalão.

"Natural de Valongo, foi formado no FC Porto e tem uma vasta experiência na Liga SABSEG. Na época 2020/21, foi um dos obreiros da subida épica do Arouca à Liga Bwin", pode ler-se na nota publicada na rede social Facebook.

Joel Ferreira participou em quatro partidas oficiais pelo Arouca esta temporada e vai suprir ausência prolongada de Bruno Teles, que sofreu várias intervenções a hérnias nas costas.

Os transmontanos já tinham contratado, nesta fase de reabertura do mercado, o extremo angolano Picas, de 20 anos, que militava no Petro de Luanda.

O Chaves ocupa o oitavo lugar do segundo escalão, com 26 pontos, os mesmos que o Estrela da Amadora, mas com menos dois jogos, após as últimas duas partidas terem sido adiadas devido a casos de covid-19 no Rio Ave e Varzim.