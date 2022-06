Oficial: Cristian Ponde prolonga contrato com o Farense

Cristian Ponde, avançado de 27 anos, renovou com o Farense até 2023

Dianteiro vai representar os "Leões de Faro" até ao final da próxima temporada

Cristian Ponde, avançado de 27 anos que chegou a Faro no verão passado, renovou com o Farense por mais uma época, anunciou, esta terça-feira, o clube algarvio.

"Cristian renova e continua Leão do Sul", lê-se em nota do clube da Liga SABSEG.

Cristian Ponde chegou ao Farense antes do início de 2021/22, oriundo dos suíços do Grasshopper, tendo realizado ao serviço dos "Leões de Faro", desde então, 34 jogos (1954 minutos), tempo no qual apontou sete golos e fez três assistências.

"Estou muito feliz por continuar no maior [clube] do Algarve, quero ajudar o clube a alcançar todos os objetivos propostos com muito trabalho e compromisso total", disse Ponde, em declaração feita a propósito da renovação de contrato.