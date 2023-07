Oficial: Arsénio deixa Arouca e reforça o plantel da União de Leiria

Experiente extremo, de 33 anos, reforça o campeão da Liga 3 após três temporadas no Arouca.

O União de Leiria, campeão da Liga 3, anunciou este sábado a contratação de Arsénio, que deixou o Arouca ao fim de três temporadas.

O experiente extremo, de 33 anos, assinou um contrato válido por duas temporadas no emblema de Lis, que vai disputar a II Liga na próxima época e garante assim o segundo reforço da época, depois do central Tiago Ferreira, que chegou proveniente do Trofense.

Arsénio estava em Arouca desde 2020, depois de ter representado o Al Fayha (Arábia Saudita), Moreirense, CSKA Sófia, Litex Lovech (Bulgária), Belenenses, Ribeirão, Marítimo e Padroense.

Em 2022/23, registou quatro assistências em 35 jogos pelo quinto classificado da última edição da I Liga.