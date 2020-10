Oficial: Arouca anuncia contratação de Mateus Quaresma

Lateral brasileiro assina pelo clube arouquense.

O Arouca anunciou esta quinta-feira a contratação do lateral brasileiro Mateus Quaresma em definitivo, num contrato definido por objetivos, que pode ir de um a três anos, informou fonte do clube da II Liga à Lusa.

Aos 24 anos, Mateus Quaresma parte para a primeira aventura na Europa e fora do Brasil, depois de ter sido formado no Lajaedense e ter passado pelo América do Rio de Janeiro, Londrina, Cuiabá e FC Cascavel, emblema que representou na última temporada.

O Arouca é atualmente o 14.º classificado na II Liga, com três empates e uma derrota nas quatro jornadas já disputadas e vai à procura de conquistar a primeira vitória no sábado, no terreno do Cova da Piedade, que está no 11.º posto.