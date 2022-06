Oficial: Adriano Castanheira reforça Penafiel

Extremo terminou contrato com o Paços de Ferreira e assinou por uma época pelos penafidelenses. No mesmo segundo escalão já tinha atuado pelo Covilhã e, na última época, pelo Chaves

A experiência no primeiro escalão e no Paços de Ferreira não correu muito bem e Adriano Castanheira está de volta, de vez, à Liga SABSEG, reforçando o Penafiel.

Depois de terminar contrato com os pacenses, o extremo canhoto assinou por uma época com o emblema penafidelense, que já tinha garantido ontem João Oliveira.

Na época passada, Adriano Castanheira atuou no Chaves e no segundo escalão do futebol português, mas por empréstimo do Paços de Ferreira.