Oficial: Académico de Viseu contrata André Clóvis ao Estoril em definitivo

Goleador brasileiro estava emprestado pelo Estoril e os viseenses exerceram a opção de compra.

André Clóvis, o goleador da II Liga 2022/23, é jogador do Académico de Viseu em definitivo. O avançado, de 25 anos, estava emprestado pelo Estoril, mas os viseenses tinham opção de compra e acionaram-na.

"A Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD vem por este meio informar que exerceu a opção de compra prevista no contrato de empréstimo celebrado com a Estoril Praia SAD, por referência ao jogador André Clóvis. A Académico de Viseu FC, Futebol SAD irá assim adquirir a totalidade do passe do jogador", lê-se na nota emitida pelos viriatos na tarde desta quinta-feira.

Com passagens por Estoril, Leixões e Portimonense, André Clóvis, que cumpre a segunda temporada em Viseu, soma 28 golos e duas assistências em 39 jogos em 2022/23. 25 deles foram apontados na II Liga.