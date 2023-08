"Objetivo do Marítimo é a subida, sem dúvida. A equipa está preparada"

O jovem central Dylan Collard defendeu na Escola Bartolomeu Perestelo, no Funchal, que a equipa está pronta para o arranque do campeonato.

Foi de forma clara que o central, Dylan Collard, que foi promovido esta época à principal equipa do Marítimo, definiu os objetivos da equipa para esta época. "É a subida, sem dúvida", garantiu.

Para este defesa, a equipa já está preparada para os desafios. "Temos trabalhado muito nesta pré-época, mas a equipa está preparada para o que aí vem e esperamos entrar da melhor maneira".

Dylan Collard, de 23 anos, falava à margem de uma visita que uma comitiva do Marítimo fez à escola Bartolomeu Perestrelo no âmbito do projeto Férias Divertidas da Associação Garouta do Calhau. "Vir aqui ver este apoio, é aí que temos a noção que o Marítimo é grande e é o maior das ilhas. É mais uma motivação".

Quanto às entradas e saídas, o futebolista considera-as normais. "Não acredito que seja mais difícil com as saídas. Tivemos algumas semanas para nos preparar. Entradas e saídas acontecem em todo o lado. Os que vieram foi para ajudar. Estamos aqui para dar o nosso melhor".

Esta quinta-feira, a RTP Madeira assegura que o nigeriano Dennis Sesugh vai reforçar o Marítimo. André Teles e Gonçalo Cardoso rescindiram.