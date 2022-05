O velho Niquinha está na torcida: "Rio Ave é uma raridade no futebol português"

Antigo médio recordou tempos de glória nos vila-condenses, deixando conselhos aos jogadores para o decisivo encontro frente ao Chaves.

O mítico jogador Niquinha está "na torcida" pelo Rio Ave para que "tudo corra bem nesta parte final" da temporada em relação à luta pela subida. Atualmente a viver no Brasil, onde tem uma escolinha de futebol, o antigo médio, hoje com 50 anos, continua a "acompanhar sempre atentamente" a carreira do emblema vila-condense, que representou entre 1997 e 2009. Nessas 12 épocas, sete delas na I Liga, Niquinha festejou duas subidas de divisão, em 2003 e 2008, as duas últimas vezes em que o clube ascendeu à divisão principal.

Ao recordar esses momentos, Niquinha lembra que é "impossível esquecer o jogo da Feira", que ditou a subida do Rio Ave na última jornada da época 2007/08 , mas garante que "todos os jogos disputados pelo clube foram muito especiais". "Claro que esses jogos são o coroar do trabalho realizado, mas se não ganhássemos no início da época esses últimos nunca seriam possíveis. As boas memórias do Rio Ave são todos os dias em que trabalhei com essa camisola", disse o brasileiro, fazendo questão de "dar os parabéns ao Vítor Gomes pela grande época que está a fazer" e enviar "um grande abraço" ao antigo companheiro. "Espero uma grande vitória no último jogo com um golo do menino Vítor Gomes. Para mim, será sempre um miúdo com letras maiúsculas", completou.

Numa análise ao trabalho coletivo, Niquinha considera que "numa divisão tão disputada é normal a equipa ter oscilações" durante a época, mas considera que "todos no clube estão de parabéns pelo trabalho realizado". "Deixo uma palavra especial ao míster Luís Freire. Não o conheço, mas sei que o seu dia a dia não foi nada fácil até aqui e pode ter a certeza que esse clube é uma raridade no futebol português. Guarde com orgulho esse seu trabalho", afirmou a velha glória da caravela, enviando "um abraço a todos os adeptos" e terminando com uma mensagem para os jogadores: "Neste momento, é muito importante que nunca deixem fugir o foco agora que estão tão perto de concluir tudo o que trabalharam durante a temporada".