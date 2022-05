"O Rio Ave merece estar na elite do futebol português"

Declarações de Sávio, defesa-esquerdo do Rio Ave, após a conquista da Liga SABSEG e consequente regresso do emblema vilacondense à I Liga.

Título: "A sensação de ganhar um título é sempre muito boa, mostra o quanto o nosso trabalho seguiu uma linha correta do início ao fim. Estou muito feliz de ajudar a equipa a chegar a este patamar e ainda mais feliz pelo título coletivo. Desfrutámos muito e agora é descansar para voltar ainda mais forte para a elite do futebol português, lugar onde o Rio Ave merece estar."

Diferenças entre o futebol brasileiro e o português: "Os adeptos são muito acalorados nos dois países e vivem o futebol com muita intensidade. A velocidade de jogo é mais rápida em Portugal e mais intensa também, aprendi muito no lado tático do futebol aqui em Portugal, situações que não presenciei com tanta clareza no Brasil. São aprendizagens que levo para minha vida profissional."

Muito trabalho teve recompensa: "Já sabíamos que não seria fácil, desde o começo. A Liga SABSEG tem equipas muito fortes e qualificadas. Conseguir o acesso à elite, com o título, mostrou que o nosso trabalho foi muito correto e todo o esforço teve recompensa no final."

Próxima época, na I Liga: "A próxima época é muito importante, sem dúvida. Levar a equipa de volta para a elite do futebol português era o nosso maior objetivo e, com o título, isso faz com que a nossa confiança aumente para a próxima época."