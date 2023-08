O renascimento de Lucas França após calvário que durou meses

Guarda-redes do Nacional esteve em grande na Taça da Liga e promete ser um muro na baliza durante a época 2023/24.

Foi com uma grande exibição que Lucas França ajudou o Nacional a afastar a União de Leiria da fase de grupos da Taça da Liga. O guardião brasileiro apresentou-se a altíssimo nível, com quatro penáltis defendidos e, mesmo antes, impediu o 4-2 da União de Leiria por duas vezes.

Isto depois de uma fase muito difícil no Nacional, na época passada, onde esteve oito meses sem jogar, muitos deles por culpa de uma lesão muscular. Na oportunidade que teve para jogar (goleada por 5-0 frente ao Braga), não voltou a ser preterido, realizando uma ponta final que permitiu ao Nacional garantir a manutenção na II Liga.

Nas redes sociais, vários colegas elogiaram a sua exibição, enaltecendo as defesas, com Gustavo, autor do golo do empate (3-3), a dizer que Lucas França "fez a grande diferença".

O próprio Lucas França deu "glórias a Deus por tudo" e deixou os parabéns à "rapaziada, mais do que merecido", disse.