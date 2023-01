Adeptos consideram a contratação uma jogada de marketing, mas há também quem não a aprove e defenda a integração de juniores. O jogador japonês, de 55 anos, está em Oliveira de Azeméis e na sexta-feira foi ao treino para conhecer os novos colegas. Hoje vai fazer exames médicos e, depois, deverá ser integrado e treinar.

Kazu Miura chegou a Oliveira de Azeméis e, mesmo sem calçar as chuteiras e vestir a camisola 11 da Oliveirense, já faz furor entre os adeptos. Há quem ainda esteja cético em relação a esta contratação, mas a maioria mostrou-se agradada com a chegada do jogador de... 55 anos! O internacional japonês chegou ao final de quinta-feira a Oliveira de Azeméis e na sexta-feira esteve no treino matutino a conhecer os novos colegas de equipa. A manhã deste sábado está destinada aos exames médicos, pelo que Miura ainda deverá integrar o último treino de equipa antes da partida para Mafra, marcada para o início desta tarde.

Face à surpreendente contratação, O JOGO falou com vários adeptos para saber como está a ser recebida a notícia da confirmação do reforço de 55 anos.

Vicente Santos, presença habitual no Estádio Carlos Osório, está "ansioso" por ver Kazu Miura em ação. "Acho que vai passar a ir muita gente ao futebol só para o ver. Vai ser um chamariz para os jogos e vai ajudar a divulgar o nome de Oliveira de Azeméis", avalia, confiando na decisão da SAD de contratar o mais velho jogador ainda no ativo em ligas profissionais. "Espero que ele venha para ajudar a equipa. A idade é apenas um número", atira Vicente.

Marco Silva, outra presença assídua nos jogos da Oliveirense, considera que esta foi uma "grande jogada" da SAD. "Acho que foi uma grande jogada terem conseguido trazer para cá a lenda do futebol japonês. Foi uma boa ideia de marketing para ajudar à elevação do clube e para ajudar a marca União Desportiva Oliveirense a entrar no mercado financeiro japonês", opina, embora admita que desportivamente esta não seja uma opção desejada pelos adeptos.

Conhecedor do futebol unionista, Alex Silva não tem dúvidas que a chegada deste ícone do futebol japonês "vai abrir portas a novos patrocinadores" e dará "experiência à equipa".

Opinião contrária tem António Cabral, que defende que um jogador com 55 anos "não tem condições físicas para jogar numa II Liga", não entendendo esta contratação "por um clube profissional que sonha voltar à I Liga". "Com tantos jogadores de qualidade no futebol português, até certamente na equipa júnior do clube, e vão contratar um jogador de 55 anos. Com que objetivo?", pergunta, certamente como muitos outros adeptos, ainda à espera das explicações da SAD.

Oliveira de Azeméis na TV japonesa

MS é jornalista da Nippon TV e veio a Portugal para registar os primeiros passos do jogador em Oliveira de Azeméis, a nova cidade de Miura, que serão transmitidas na televisão japonesa. "Gravámos muitas imagens da cidade, do estádio, e acredito que vão passar algumas imagens no telejornal da Nippon TV. Conseguimos gravar o jogador esta manhã [ontem] quando ele saiu do hotel e nos cumprimentou para a câmara", conta-nos o jornalista, na esperança de hoje conseguir gravar mais imagens de Miura e, "se tivermos sorte", fazer-lhe algumas perguntas.