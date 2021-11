O ponta de lança do Feirense marca há cinco jogos consecutivos, entre Taça de Portugal e campeonato, num registo só superado por Paulinho (sete) e Jota (seis) na Liga SABSEG. O búlgaro, 26 anos, que já tinha assinado pelo Feirense, em janeiro de 2019, só agora está a demonstrar dotes de goleador. Na altura, ainda marcou um golaço ao Sporting, mas depois seguiram-se dois empréstimos...

Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco golos em cinco jogos, entre Taça de Portugal e campeonato. Steven Petkov é um dos jogadores do momento em Portugal, nomeadamente na Liga SABSEG.

O ponta de lança do Feirense está de pé quente e tem ajudado a equipa orientada por Rui Ferreira a manter-se no topo da tabela, numa performance só superada por Paulinho (Estrela Amadora) e Jota Silva (Casa Pia), que nesta edição do segundo escalão, estiveram sete e seis jogos seguidos a marcar, respetivamente.

Curiosamente, o búlgaro, de 26 anos, já tinha assinado pelos fogaceiros em janeiro de 2019, mas só agora está a mostrar dotes de goleador. Na altura, chegou como reforço de inverno, quando o emblema de Santa Maria da Feira ainda estava na I Liga. Marcou um golaço ao Sporting, mas não evitou a descida de divisão... Com o Feirense despromovido, Petkov foi emprestado em dois anos seguidos. Primeiro para a República Checa (MFK Karviná), depois para o seu país natal (Levski Sofia). Em nenhuma das ocasiões foi feliz...

Regressou este verão a Santa Maria da Feira e a equipa técnica quis vê-lo com maior atenção. Steven, bem ao estilo dos homens de leste, arregaçou as mangas e fez pela vida. Ficou! Após segurar o lugar no plantel, continuou a batalhar para se intrometer numa luta acesa no ataque: Vargas, Fábio Espinho, Jorge Teixeira, Jardel, Charles e Mathias eram as boas dores de cabeça para Rua Ferreira.

Começou como suplente, até que o treinador lhe deu uma oportunidade e este "explodiu". Estreou-se a marcar contra o Vila Meã e não mais parou... "Não só o jogo aéreo, mas também a capacidade física que tem de dominar bola e fazer com que a equipa possa chegar nas segundas bolas e no apoio. O Petkov está a querer agarrar as oportunidades e nós ficamos satisfeitos sempre que um ponta de lança possa marcar", elogiou Rui Ferreira.